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即市新聞

25/06/2018 16:52

《美元走勢－羅明立》美匯短線整固，日央難退市不利日圓中線走勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９４　　　１０９﹒３７　　　１０９﹒４５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６６１　　　１﹒１６２８　　　１﹒１６３７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２６４　　　１﹒３２２０　　　１﹒３２３７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９０　　　０﹒９８７１　　　０﹒９８７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８０　　　７﹒８４３６　　　７﹒８４７１

　　《美元走勢》上周五（２２日），美國６月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值為５４﹒６，低
於預期的５６﹒５；同期，服務業ＰＭＩ初值為５６﹒５，略高於分析師的預期。本周投資者關
注周二（２６日）公布的美國消費者信心指數；周三（２７日）公布的美國耐用品訂單及成屋銷
售資料；周四（２８日）公布的美國第一季ＰＣＥ物價指數及第一季ＧＤＰ終值；周五（２９日
）美國將會公布通脹數據。
　　美匯指數短線整固，整體於９４﹒３０至９５﹒５０上落。聯儲局年內很大機會再加息兩次
，支持美元中線走強。９４﹒００為初步支持，建議投資者候位買入美元。日本上周五公布５月
全國核心ＣＰＩ年率，按年上升０﹒７％，符合分析師預期；按月計ＣＰＩ上升０﹒１％，較４
月份按月下跌０﹒４％為佳。另外，日本６月製造業ＰＭＩ初值為５３﹒１％，亦高於５月份的
５２﹒８。雖然，日本通脹改善，不過分析師普遍預期日本央行距離退出超寬鬆貨幣政策仍需要
一段時間，不利日圓中線走勢。短線美元兌日圓回落，初步支持位於１０９﹒２０，下一步支持
位於１０８﹒４０；初步阻力位於１１０﹒２０，下一步阻力位於１１０﹒８０。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒６０　　　１１０﹒８０　　　１０９﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６５０　　　１﹒１５００　　　１﹒１７２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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