《美元走勢－羅明立》美匯短線整固，日央難退市不利日圓中線走勢

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒９４ １０９﹒３７ １０９﹒４５

歐元╱美元 １﹒１６６１ １﹒１６２８ １﹒１６３７

英鎊╱美元 １﹒３２６４ １﹒３２２０ １﹒３２３７

美元╱瑞郎 ０﹒９８９０ ０﹒９８７１ ０﹒９８７７

美元╱港元 ７﹒８４８０ ７﹒８４３６ ７﹒８４７１



《美元走勢》上周五（２２日），美國６月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值為５４﹒６，低

於預期的５６﹒５；同期，服務業ＰＭＩ初值為５６﹒５，略高於分析師的預期。本周投資者關

注周二（２６日）公布的美國消費者信心指數；周三（２７日）公布的美國耐用品訂單及成屋銷

售資料；周四（２８日）公布的美國第一季ＰＣＥ物價指數及第一季ＧＤＰ終值；周五（２９日

）美國將會公布通脹數據。

美匯指數短線整固，整體於９４﹒３０至９５﹒５０上落。聯儲局年內很大機會再加息兩次

，支持美元中線走強。９４﹒００為初步支持，建議投資者候位買入美元。日本上周五公布５月

全國核心ＣＰＩ年率，按年上升０﹒７％，符合分析師預期；按月計ＣＰＩ上升０﹒１％，較４

月份按月下跌０﹒４％為佳。另外，日本６月製造業ＰＭＩ初值為５３﹒１％，亦高於５月份的

５２﹒８。雖然，日本通脹改善，不過分析師普遍預期日本央行距離退出超寬鬆貨幣政策仍需要

一段時間，不利日圓中線走勢。短線美元兌日圓回落，初步支持位於１０９﹒２０，下一步支持

位於１０８﹒４０；初步阻力位於１１０﹒２０，下一步阻力位於１１０﹒８０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒６０ １１０﹒８０ １０９﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６５０ １﹒１５００ １﹒１７２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

