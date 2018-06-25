【大灣區】楊偉雄：人才跟項目走，港不需銀彈

大灣區的搶人戰早已展開，深圳、珠海等地出動「銀彈」吸科技人才，創科局局長楊偉雄認

為，本港不需以「銀彈」吸才，因本港創科項目源源不絕，「人才是跟著項目走」。

大灣區城市近年推出不同措施吸引ＩＴ人才，如深圳按人才等級提供１６０萬至３００萬人

民幣的獎勵補貼，並設居留和出入境便利、子女入學等政策。截至去年１１月，深圳共引進

２８８３名海外高層次人才。珠海４月起更「送樓」，頂尖人才可獲６００萬人民幣住房補貼，

或入住２００平方米單位，全職工作滿８年可獲贈該單位。而廣州、惠州等亦以資金、房屋補貼

等吸引人才。

楊認為以「銀彈」搶人的城市本身欠缺創科項目，但他相信吸引人才不是錢，而是該地的創

科項目、駐足企業、發展潛力等，而本港學界創科項目「源源不絕」，加上在港上市具增值能力

，並聯繫大灣區的市場，有相當吸引力。但他坦言本港一些生活問題如樓價高昂，仍需更長時間

解決。

政府亦推出政策吸引更多科研人才，如早前宣布推出「科技人才入境計劃」，首年擬輸入

１０００人，機構每聘用３名非本地人士，亦須請１名本地人和２名實習生。另於第３季推出的

「博士專才庫」津貼計劃，協助公司聘請博士生，每人每月可獲資助不多於３﹒２萬元，為期２

年。至於本地缺多少人才，楊指部分產業太新，未有數字。《香港經濟日報》

