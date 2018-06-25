【油市博奕】油組同意每日增產１００萬桶

油組上周五（２２日）在維也納召開會議，同意容許成員國及俄羅斯等非油組國家每日增產

合共１００萬桶，相當於目前全球供應的１％，下月起生效。協議最終文本仍在商討。

尼日利亞表示，今年下半年實際增產幅度僅為７０萬桶，主因部分成員國沒有能力即時增加

供應。市場更認為增產幅度短期難以達標，料每日僅增５０萬至６０萬桶。《香港經濟日報》

