【貿易開戰】特朗普威脅向歐盟汽車徵２０％關稅

美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）再在貿易問題火上加油，威脅將對歐盟進口

汽車徵收２０％關稅。特朗普於Ｔｗｉｔｔｅｒ指，歐盟長期對美國及其公司和工人設置關稅和

貿易壁壘，倘若這些關稅和壁壘不在短期內取消，華府將對歐盟所有汽車加徵２０％關稅。

《香港經濟日報》

