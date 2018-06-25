美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）再在貿易問題火上加油，威脅將對歐盟進口
汽車徵收２０％關稅。特朗普於Ｔｗｉｔｔｅｒ指，歐盟長期對美國及其公司和工人設置關稅和
貿易壁壘，倘若這些關稅和壁壘不在短期內取消，華府將對歐盟所有汽車加徵２０％關稅。
《香港經濟日報》
25/06/2018 08:40
【貿易開戰】特朗普威脅向歐盟汽車徵２０％關稅
美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）再在貿易問題火上加油，威脅將對歐盟進口
汽車徵收２０％關稅。特朗普於Ｔｗｉｔｔｅｒ指，歐盟長期對美國及其公司和工人設置關稅和
貿易壁壘，倘若這些關稅和壁壘不在短期內取消，華府將對歐盟所有汽車加徵２０％關稅。
《香港經濟日報》
|生財有道22/06/2018
【小米上市】佛系港交所vs虎媽中證監 中港態度大不同
|FOCUS22/06/2018
【FOCUS】內地股匯樓市共震 美資大行「提示」應對侵侵之道
|生財有道22/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－雅生活】物管板塊穩健長揸之選 短炒等廿天線買入
|國際動態22/06/2018
特朗普讓步 免拆散非法移民家庭
|生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
|中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰