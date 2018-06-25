【港匯弱勢】兩星期拆息升至２﹒３７厘，創近十年新高

《經濟通通訊社２５日專訊》港元拆息連續五日全線走高，作為樓按參考利率的一個月拆息

連升１９天，今日升至２﹒１２５厘，而兩周期港元拆息亦跳升２８個基點至２﹒３７０５４厘

，齊創２００８年１０月以來最高水平。

至於對息口變動最敏感的隔夜息，今日進一步升至１﹒８０３５７厘，創出２０１７年１０

月以來新高，三個月拆息連升１３天，報２﹒０７６０７厘。

本港首隻同股不同權的股份小米（０１８１０）正在招股，有巿場人士估計，拆息上漲將令

小米孖展息率直撲３厘，投資者認購時，要衡量會否賺價蝕息。（ｃｌ）

