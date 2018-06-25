  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/06/2018 13:18

【貿易開戰】姚遠：中美貿易戰或會引致反擊

　　《經濟通通訊社２５日專訊》安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，中美貿易糾紛或
會引致反擊。
　　姚遠指，美國利用貿易手段遏制中國於科技領域崛起，但北京不會輕易罷休，因此雙方將展
開漫長的角力。他續指，中國有能力應對擬定關稅對經濟的影響。他強調若處理不當，會波及環
球經濟，引發金融市場動盪。
　　另外，姚遠認為，中國「去風險」措施的副作用將陸續出現。他指現時北京著手管理風險，
令短期經濟增長出現顯著放緩現象。此外，信貸增長放緩加上息差，推高企業面對融資成本，令
部分企業面對債務違約。姚遠續稱，中央收緊對地方政府財政的控制，亦令基礎建設投資大幅下
降。
　　對於經濟風險上升，姚遠表示，需設立政策應對。他認為北京需微調政策，以抵銷改革造成
的經濟緊縮。而人行政策會趨向寬鬆，將有助應對貨幣環境因去槓桿及加強監管而收緊的情況，
料可幫補因中央管理而減少的地方政府資產負債表支出，以維持財政「積極主動」的動力。
　　談到亞洲債市，亞洲固定收益投資總監萬靖思表示，中美雙方似乎並未注意到其長遠經濟影
響目前投資者而臨最大的挑戰。市場潛在風險包括美國聯儲局加息和中國的去槓桿措施，但目前
市場已慢慢消化反映相關因素。（ｋｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS25/06/2018
【FOCUS】降準「強心針」藥效成疑 人幣恐加速轉弱
興證快訊25/06/2018
中美貿易戰升溫
國際動態25/06/2018
周四歐盟峰會 聚焦難民危機
生財有道22/06/2018
【小米上市】佛系港交所vs虎媽中證監 中港態度大不同
FOCUS22/06/2018
【FOCUS】內地股匯樓市共震 美資大行「提示」應對侵侵之道
生財有道22/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－雅生活】物管板塊穩健長揸之選 短炒等廿天線買入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN