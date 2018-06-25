【貿易開戰】姚遠：中美貿易戰或會引致反擊

《經濟通通訊社２５日專訊》安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，中美貿易糾紛或

會引致反擊。

姚遠指，美國利用貿易手段遏制中國於科技領域崛起，但北京不會輕易罷休，因此雙方將展

開漫長的角力。他續指，中國有能力應對擬定關稅對經濟的影響。他強調若處理不當，會波及環

球經濟，引發金融市場動盪。

另外，姚遠認為，中國「去風險」措施的副作用將陸續出現。他指現時北京著手管理風險，

令短期經濟增長出現顯著放緩現象。此外，信貸增長放緩加上息差，推高企業面對融資成本，令

部分企業面對債務違約。姚遠續稱，中央收緊對地方政府財政的控制，亦令基礎建設投資大幅下

降。

對於經濟風險上升，姚遠表示，需設立政策應對。他認為北京需微調政策，以抵銷改革造成

的經濟緊縮。而人行政策會趨向寬鬆，將有助應對貨幣環境因去槓桿及加強監管而收緊的情況，

料可幫補因中央管理而減少的地方政府資產負債表支出，以維持財政「積極主動」的動力。

談到亞洲債市，亞洲固定收益投資總監萬靖思表示，中美雙方似乎並未注意到其長遠經濟影

響目前投資者而臨最大的挑戰。市場潛在風險包括美國聯儲局加息和中國的去槓桿措施，但目前

市場已慢慢消化反映相關因素。（ｋｔ）

