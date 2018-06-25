《經濟通通訊社記者伍嘉儀２５日報道》人民銀行宣布定向降準０﹒５個百分點，安盛投資管
理新興亞洲高級經濟師姚遠認為，這是對實體經濟打了一個強心針，因為之前面對內部經濟放緩
及外部貿易戰，銀行也釋放更多流動性予中小企業提供信心。
他預計下半年人行有可能進一步降準０﹒５個百分點。若受貿易戰及外圍經濟壓力影響，降
準或擴大至最多１﹒５個百分點，但未有透露預計降準次數（ｋｔ）
25/06/2018 13:50
【人行降準】安盛姚遠：估計人行最少再降準０﹒５個百分點
《經濟通通訊社記者伍嘉儀２５日報道》人民銀行宣布定向降準０﹒５個百分點，安盛投資管
理新興亞洲高級經濟師姚遠認為，這是對實體經濟打了一個強心針，因為之前面對內部經濟放緩
及外部貿易戰，銀行也釋放更多流動性予中小企業提供信心。
他預計下半年人行有可能進一步降準０﹒５個百分點。若受貿易戰及外圍經濟壓力影響，降
準或擴大至最多１﹒５個百分點，但未有透露預計降準次數（ｋｔ）
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