【新股上市】美團遞交上市申請，過去三年經調整虧損收窄

《經濟通通訊社２５日專訊》繼小米（０１８１０）後，再有不同投票權架構的公司申請來

港上市，內地生活服務電子商務平台美團點評已於聯交所正式遞交上市申請。高盛、摩根士丹利

和美銀美林擔任本次上市安排的聯席保薦人。

據初步招股文件顯示，公司經調整虧損淨額過去三年逐年收窄，去年為２８﹒５３億元（人

民幣．下同），較２０１６年的５３﹒５３億元及２０１５年的５９﹒１４億元有所收窄。至於

去年的虧損為１８９﹒８８億元，２０１６年及２０１５年的虧損則為５７﹒９５億元及

１０５﹒１９億元。



＊三大業務分部，過去三年收入急增＊



至於收入方面，由２０１５年４０億元增加２﹒２倍至２０１６年１３０億元，並於

２０１７年進一步增加１﹒６倍至３３９億元。

公司共有三大業務分部，包括：餐飲外賣，到店、酒店及旅遊，以及新業務及其他，去年度

餐飲外賣業務交易金額達１７１０億元，收入達２１０億元，截至今年首季度的市場份額達

５９﹒１％。公司於去年完成超過５８億宗交易，交易金額達３５７０億元，為中國３﹒１億交

易用戶和４４０萬年度活躍商家提供了服務。

公司截至去年底的現金及現金等價物達１９４億元，短期投資（如定期存單、定期存款及貨

幣市場基金等理財產品）為２５８億元，兩者合計４５２億元。



＊騰訊及紅杉資本分別持股兩成及一成＊



聯合創始人、首席執行官兼董事長王興現時於美團持股１１﹒４４％，另外兩位聯合創始人穆

榮均及王慧文分別持股２﹒５１％及０﹒７３％。三人均持有Ａ類股份，每股可投１０票。

至於騰訊（００７００）持股約２０﹒１４％，屬Ｂ類股份，每股投一票。而紅杉資本持股

約１１﹒４４％；其他股東還包括摯信資本、高瓴資本、老虎環球、ＤＳＴ及ＧＩＣ（新加坡政

府投資公司）等。

公司擬將本次發售所得款項淨額用於技術升級並提高研發能力、開發新服務及產品、選擇性

尋求收購或投資於與公司業務互補的資產及業務，以及用作營運資金。

另外，早前有報道指，美團及餓了麼因被發現平台上多間店鋪未取得食品經營許可證，各被

蘇州市食藥監局罰款２０萬元。（ｃｈ）

