【小米上市】霍建寧證實李嘉誠斥三千萬美元認購小米

《經濟通通訊社２５日專訊》長和（００００１）聯席董事總經理霍建寧出席支付寶香港記

者會後，被問到集團創辦人李嘉誠認購小米（０１８１０）股份的傳聞時，確認李嘉誠是透過其

基金會，以３０００萬美元（折合約２﹒３億港元）去認購小米股份。（ｋｙ）

