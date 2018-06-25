《經濟通通訊社２５日專訊》長和（００００１）聯席董事總經理霍建寧出席支付寶香港記
者會後，被問到集團創辦人李嘉誠認購小米（０１８１０）股份的傳聞時，確認李嘉誠是透過其
基金會，以３０００萬美元（折合約２﹒３億港元）去認購小米股份。（ｋｙ）
25/06/2018 15:38
【小米上市】霍建寧證實李嘉誠斥三千萬美元認購小米
《經濟通通訊社２５日專訊》長和（００００１）聯席董事總經理霍建寧出席支付寶香港記
者會後，被問到集團創辦人李嘉誠認購小米（０１８１０）股份的傳聞時，確認李嘉誠是透過其
基金會，以３０００萬美元（折合約２﹒３億港元）去認購小米股份。（ｋｙ）
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