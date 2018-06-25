  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/06/2018 18:50

【新股上市】指尖悅動：未來會加強發展女性手機遊戲市場

　　《經濟通通訊社２５日專訊》內地手機遊戲發行商指尖悅動（０６８６０）明起招股，公司
執行董事兼首席財務官劉展喜表示，不擔心因與小米招股相撞招股而構成影響，公司未來計劃加
強發展女性手遊市場。
　　劉展喜表示，今年香港資本市場活躍，已預計會與其他公司招股時間相撞，對公司招股有信
心。他又稱，與同為遊戲開發和運營機構的騰訊（００７００）不存在競爭。他表示騰訊是全覆
蓋的遊戲製造商，但指尖悅動集中於開發遊戲，認為兩者屬於互助共贏的市場合作者。
　　談到公司未來海外拓展計劃，他表示公司在２０１７年開始籌備海外拓展團隊，亦已儲備多
款遊戲。但由於需要考慮海外市場文化，以及對產品的接受程度，因此需要更多時間摸索，未有
透露具體方向。
　　對於未來爭取更多付費用戶，劉展喜表示公司不會追求付費用的增加，相信每個遊戲都有生
命周期，會為各遊戲設置個別生命周期模型，擬定目標。他續稱，公司對遊戲內容有嚴格監管，
會緊貼國家政策，相信不會受中國政府部門實施的網絡遊戲防沉迷政策影響。
　　公司執行董事兼首席執行官劉傑表示，公司未來會發展女性手遊玩家市場。他表示現時爭取
男性手遊玩家的成本增加。相反，觀察到女性玩家市場仍有很大發展空間，爭取女性手遊的成本
亦相對較低，因此未來會發展更多輕度策略性遊戲。（ｋｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
生財有道25/06/2018
【空置稅】山雨欲來 傳有發展商或司法覆核 地建會倡豪宅免稅
生財有道25/06/2018
【小米上市】券商：初步市場認購反應冷淡 預料首掛股價相對疲弱
FOCUS25/06/2018
【FOCUS】降準「強心針」藥效成疑 人幣恐加速轉弱
興證快訊25/06/2018
中美貿易戰升溫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN