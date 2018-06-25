【新股上市】指尖悅動：未來會加強發展女性手機遊戲市場

《經濟通通訊社２５日專訊》內地手機遊戲發行商指尖悅動（０６８６０）明起招股，公司

執行董事兼首席財務官劉展喜表示，不擔心因與小米招股相撞招股而構成影響，公司未來計劃加

強發展女性手遊市場。

劉展喜表示，今年香港資本市場活躍，已預計會與其他公司招股時間相撞，對公司招股有信

心。他又稱，與同為遊戲開發和運營機構的騰訊（００７００）不存在競爭。他表示騰訊是全覆

蓋的遊戲製造商，但指尖悅動集中於開發遊戲，認為兩者屬於互助共贏的市場合作者。

談到公司未來海外拓展計劃，他表示公司在２０１７年開始籌備海外拓展團隊，亦已儲備多

款遊戲。但由於需要考慮海外市場文化，以及對產品的接受程度，因此需要更多時間摸索，未有

透露具體方向。

對於未來爭取更多付費用戶，劉展喜表示公司不會追求付費用的增加，相信每個遊戲都有生

命周期，會為各遊戲設置個別生命周期模型，擬定目標。他續稱，公司對遊戲內容有嚴格監管，

會緊貼國家政策，相信不會受中國政府部門實施的網絡遊戲防沉迷政策影響。

公司執行董事兼首席執行官劉傑表示，公司未來會發展女性手遊玩家市場。他表示現時爭取

男性手遊玩家的成本增加。相反，觀察到女性玩家市場仍有很大發展空間，爭取女性手遊的成本

亦相對較低，因此未來會發展更多輕度策略性遊戲。（ｋｔ）

