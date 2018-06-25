【夜期時段】即月期指最新報２８９２３點，跌３０點，低水３８點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９７７點，升２４點，高水

１６點，最新報２８９２３點，跌３０點，低水３８點，合約成交１２９７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１１８８點，跌８點，低水２０點，最新報

１１１８７點，跌９點，低水２２點，合約成交４７９張。（ｊｎ）

