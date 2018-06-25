《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９７７點，升２４點，高水
１６點，最新報２８９２３點，跌３０點，低水３８點，合約成交１２９７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１１８８點，跌８點，低水２０點，最新報
１１１８７點，跌９點，低水２２點，合約成交４７９張。（ｊｎ）
25/06/2018 17:31
【夜期時段】即月期指最新報２８９２３點，跌３０點，低水３８點
《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９７７點，升２４點，高水
１６點，最新報２８９２３點，跌３０點，低水３８點，合約成交１２９７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１１８８點，跌８點，低水２０點，最新報
１１１８７點，跌９點，低水２２點，合約成交４７９張。（ｊｎ）
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