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即市新聞

25/06/2018 19:48

《再戰明天》本港公布５月貿易收支，江西銀行首日掛牌


　　《經濟通通訊社２５日專訊》明早，新西蘭央行副總裁巴斯坎德發表演說，明午，本港公布
５月貿易收支。

＊明早，新西蘭央行副總裁巴斯坎德發表演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，新西蘭央行副總裁巴斯坎德發表演說
，題為「淘金：探索央行數字貨幣」。
　　明日，愛爾蘭央行總裁連恩在「歐元誕生２０年」聯合大會上講話。
　　明早９：２０ａｍ，歐洲央行執委科爾在央行支付會議上發表主題演講。
　　明午３：００ｐｍ，瑞典央行常務理事會會議。
　　
＊本港公布５月貿易收支＊

　　在數據方面，明早５：００ａｍ，南韓公布６月消費者信心指數。
明午１：００ｐｍ，新加坡公布５月工業生產（經季節調整），月率料由０﹒２％降至下滑
０﹒２％；年率料由９﹒１％升上１０％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布５月貿易收支，料貿赤由４６９億元擴闊至４９１億元；進口年率
料由１１﹒１％升上１１﹒３％；出口年率料宙８﹒１％升上８﹒５％。

＊江西銀行首日掛牌，電訊數碼派業績＊

　　在本港，明日，江西銀行（０１９１６）首日掛牌。
　　明日公布業績的公司有：興勝創建（００８９６）、電訊數碼控股（０６０３３）、遠東發
展（０００３５）和結好金融（０１４６９）。
　　開股東會的公司有：海爾電器（０１１６９）、中信證券（０６０３０）、中國銀河
（０６８８１）、上海醫藥（０２６０７）、中國鋁業（０２６００）、中國中冶
（０１６１８）、工商銀行（０１３９８）、海信科龍（００９２１）和天津津燃公用
（０１２６５）。（ｈｏ）

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