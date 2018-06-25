【小米上市】券商：初步市場認購反應冷淡，料首掛股價相對疲弱

《經濟通通訊社記者伍嘉儀２５日報道》小米集團（０１８１０）今日起公開招股，入場費

約４４４４元，預計下月９日上市，將會成為首隻「同股不同權」的上市公司。信誠證券聯席董

事張智威接受《經濟通通訊社》訪問時表示，小米初步認購反應普遍冷淡，明顯較之前上市的平

安好醫生（０１８３３）遜色，信誠證券已預留２５０億元孖展，但目前「落票」認購只有５億

元。



＊最好以現金或人頭策略認購股份＊



張智威認為，小米集資額達４５０億港元，由於集資額太大，因此預料超購倍數不高，預料

投資者有機會穩中一手。他又指，受到拆息上升影響，令息口較以往昂貴，有部分券商的息率高

達至少３厘至４厘，因此呼籲投資者以孖展認購前，先計算利息風險成本，最好以現金或人頭策

略認購股份。張智威指出，在拆息扯高的情況下，加上小米定價高，所以認購孖展的風險很大，

隨時出現「賺價蝕息」的情況。



＊料首掛股價疲弱＊



張智威預計，小米首掛股價表現相對疲弱，可能於招股價上、下限範圍５％至８％波動，主

要因為市場普遍認為小米定價過高及估值太貴，現在市盈率達３９倍至５１倍，相對蘋果公司市

盈率２０倍高出一倍，因此預料首日股價上升兩成至三成的機會不大。

張智威表示，如果小米首日股價升幅只有５％至１０％，不建議投資者「追入」。如果投資

者考慮短炒，可能要等待股價跌穿招股價約１０％才入市。不過，由於小米的估值太貴及定價過

高，在中長線策略來看，除非股價下跌５０％，否則不值得長線持有。



＊若小米表現差或影響美團認購反應＊



張智威指出，市場本來對首隻同股不同權的股份充滿憧憬，但小米上市過程卻波折重重，包

括：擱置發行ＣＤＲ、中美貿易戰令恆指走勢波動，加上小米定價過高及估值太貴，對小米造成

打擊，可能令下一隻同股不同權的股份也放緩上市步伐。

美團點評已向港交所遞交上巿申請，可望成為本港第二隻同股不同權的上巿股份。張智威認

為，投資者會先留意小米股價表現，才決定是否投資美團。如果小米表現不理想，像近日眾安

（０６０６０）、雷蛇（０１３３７）、易鑫（０２８５８）、平安好醫生等的股價走勢，相信

美團亦會難逃一劫，有機會影響認購反應及上市後表現。

