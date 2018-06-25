【小米上市】中銀香港：經黃表認購小米可豁免新股認購手續費

《經濟通通訊社２５日專訊》小米集團（０１８１０）於即日至２８日進行公開招股，中銀

香港（０２３８８）推出新股認購及融資認購優惠。

中銀香港表示，如客戶於認購期內經中銀香港黃表認購小米集團，可獲豁免新股認購手續費

。另外，中銀香港亦提供新股融資認購優惠，融資成數高達９０％，年利率低至２﹒２％。

客戶可經網上銀行、手機銀行、電話投資熱線或分行進行認購。透過網上銀行╱手機銀行╱

電話投資熱線認購的截止時間至本月２８日上午１０時正。（ｊｎ）

