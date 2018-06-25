《經濟通通訊社２５日專訊》小米集團（０１８１０）正式向全球公開發售，富途證券作為
聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，並擔任承銷工作，富途證券為小米預留逾百億的孖展額度，
為規模最大的一次。（ｊｎ）
25/06/2018 17:31
【小米上市】富途證券為小米（０１８１０）預留逾百億的孖展額度
《經濟通通訊社２５日專訊》小米集團（０１８１０）正式向全球公開發售，富途證券作為
聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，並擔任承銷工作，富途證券為小米預留逾百億的孖展額度，
為規模最大的一次。（ｊｎ）
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