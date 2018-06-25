【小米上市】富途證券為小米（０１８１０）預留逾百億的孖展額度

《經濟通通訊社２５日專訊》小米集團（０１８１０）正式向全球公開發售，富途證券作為

聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，並擔任承銷工作，富途證券為小米預留逾百億的孖展額度，

為規模最大的一次。（ｊｎ）

