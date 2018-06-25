《經濟通通訊社２５日專訊》高雅光學（００９０７）發盈警，截至今年３月３１日止年度
，預計將會由盈轉虧，去年同期溢利約為５６０萬元。
主要因為銷售較去年減少約１８％、精簡在深圳廠房的員工隊伍而導致的一次性裁員支出約
２３９０萬元、及年內一般行政開支增加。（ｊｎ）
25/06/2018 17:40
【企業盈警】高雅光學（００９０７）料年度業績盈轉虧
《經濟通通訊社２５日專訊》高雅光學（００９０７）發盈警，截至今年３月３１日止年度
，預計將會由盈轉虧，去年同期溢利約為５６０萬元。
主要因為銷售較去年減少約１８％、精簡在深圳廠房的員工隊伍而導致的一次性裁員支出約
２３９０萬元、及年內一般行政開支增加。（ｊｎ）
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