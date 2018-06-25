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25/06/2018 19:12

【企業盈喜】金衛醫療（８０１）料年度虧轉盈，賺３３﹒６３億元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》金衛醫療集團（００８０１）發盈喜，預期截至今年３月底止
年度將錄得純利約３３﹒６３億元，去年同期虧損淨額約１﹒７１億元。
　　主要來自出售國際臍帶血庫企業集團經擴大之已發行股本６５﹒４％，而確認一次性淨收益
約３７﹒９億元。扣除該項一次性出售淨收益後，預期集團於截至今年３月底止年度錄得虧損約
４﹒２７億元，去年同期經調整的虧損淨額６﹒１１億元（不包括商譽減值虧損及撥回於
Ｆｏｒｔｒｅｓｓ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｉｍｉｔｅｄ之投資減值虧損），虧損減少３０﹒１％。
（ｊｎ）

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