《小傳日記》降準亦無用，友好心都痛；魚缸往下走，失守兩萬九！

《小傳日記》所謂「五窮六絕」，睇嚟今個月魚缸都係凶多吉少，因為今日魚缸失守兩萬九

，連阿爺降準呢一招都無用！

外圍點樣都好，都無助提升魚缸士氣。本來油組增產幅度會比孖屐預期少，令花旗國魚缸結

束８連跌，道指標指都收升。而神州方面，阿爺宣布下月５日起調低存款準備金率０﹒５個百分

點，為孖屐釋放７千億人幣流動性。可惜種種消息都無助魚缸高開，今日行先開跌１２點後，喺

神州磚頭拖累之下跌幅擴大，雖然油股有得升吓，但力度唔夠空軍勁，藍戰士ＱＱ

（００７００）３９０蚊都穿埋，仲創一個月低，推動魚缸去到午後擴大跌幅至４４３點，見

２８８９５點今年新低。最終魚缸唔見３７７點或１﹒２９巴仙，報２８９６１點穿兩萬九，係

今年第一次收市失守２５０天線（２９３０９點），亦係２０１６年７月以來第一次收市跌穿

２５０天線，主板成交增加逾８巴仙，錄１０７３億銀。以今年歷史新高計，魚缸無咗近１４巴

仙啦！國貨亦腳軟，唔見１３０點或１﹒１６巴仙，報１１２０８點。

Ａ場方面，呢排更加無運行，今日蒸發３０點或１﹒０５巴仙，報２８５９點。



＊增產唔算多海油笑呵呵，油價憂慮除油服喊萬歲＊



今日逆市最勁藍戰士，就要數中海油（００８８３）。事關油組增產幅度唔大，刺激花旗國

期油急升近５巴仙，中海油亦試過一度彈起５巴仙見１２﹒９６銀，不過午後由於魚缸跌幅太大

，所以股價亦回落少少，最終埋單報１２﹒６４銀，只有逾２巴仙進帳，中銀國際維持「掃貨」

他屐，希望佢後市有望繼續造好。街坊祖國石油（００８５７）就靠穩報５﹒７３銀，而祖國石

化（００３８６）先升後回逾１巴仙收６﹒９７銀。

受惠油價攀升嘅油服亦都開心，中海油服（０２８８３）、安東油服（０３３３７）分別逆

市飛起近４巴仙同近１巴仙，報７﹒６１銀、１﹒０７銀，好友都喊萬歲！

其他藍戰方面呢，友邦（０１２９９）唔見２巴仙，報６７﹒２銀，生發發（００３８８）

唔見逾１巴仙，報２３９﹒２銀。大象（００００５）跪低近１巴仙，報７３﹒７５銀。



＊釋放流動性錢莊唔跟升，人仔急急跌鐵鳥亦輸蝕＊



阿爺釋放流動性，鼓勵錢莊債轉股，７０００億人仔入面２０００億將用於支持錢莊發放小

微貸款。不過Ａ場嗰邊錢莊股表現唔好，香江呢邊亦都表現麻麻，建行（００９３９）、農行（

０１２８８）、中行（０３９８８）、工行（０１３９８）均唔見大約１巴仙，四者分別報７﹒

３１銀、３﹒７３銀、３﹒８７銀同５﹒９７銀，四者現價皆於２５０天線之下。

降準意味人仔急跌，加上油價上升，燃油成本上漲，內外夾擊下，神州鐵鳥股亦要低飛啦，

國航（００７５３）、南航（０１０５５）分別無咗近７巴仙同逾９巴仙，報８﹒０８銀、

７﹒０１銀。而東航（００６７０）亦腳軟逾６巴仙，報５﹒６８銀。



＊小米今招親誠哥亦進軍，舜宇被掟貨內房亦急挫＊



缸友等到頸都長嘅神州手機一哥小米（０１８１０）今日終於正式開始招親，仲要係魚缸首

隻同股不同權嘅股份，集資額大嗱嗱有成４５０億銀，招親價介乎１７蚊至２２蚊，以每手

２００股計，缸友入場費只需４４４４蚊，退咗休嘅誠哥仲用咗超過２億銀認購小米股份。不過

，有券商放風話，初步認購嘅反應就相當冷淡，借「孖展」認購嘅缸友寥寥可數，仲有分析師話

，預計首日入缸升幅只有半成至一成，唔建議缸友追入。

具小米概念嘅股份表現同樣冇乜睇頭，有做小米生意嘅神州手機鏡頭一哥舜宇

（０２３８２）今日急挫差唔多半成，報１３８﹒７銀，由６月１２日創下嘅歷史新高

１７４﹒９銀計，已經大幅回調咗近２１巴仙。同樣搞鏡頭嘅丘鈦（０１４７８）亦急插近半成

仙，報６﹒２９銀，全日最低位兼創一年新低。搞手機殼嘅比亞迪電子（００２８５）跣低３巴

仙，報１０﹒９８銀。

人仔呢排持續貶值，加上降準之後銀根鬆動，又持續去槓桿，神州磚頭佬今日都要應聲下挫

，碧桂園（０２００７）急跌近６巴仙，報１４﹒７４銀，為全日最差藍戰士。潤地

（０１１０９）跣低近４巴仙，報２６﹒５銀。融創（０１９１８）碌低６巴仙，報２９﹒１銀

。



＊潤燃續發威中燃卻跪低，莎莎急散水思捷獲抬舉＊



上個禮拜五發威嘅神州燃氣佬今日又再落鑊，潤燃（０１１９３）逆市炒高超過２巴仙，報

３２﹒８銀，連續兩日破頂，最新山頂位已經去到３４﹒４５銀，勁！新奧能源（０２６８８）

今日亦都陪跑，跳起２巴仙，報８２﹒６５銀，仲要破埋頂，山頂位去到８３﹒８銀。港華燃氣

（０１０８３）都唔輸蝕，升咗近３巴仙，報７﹒６４銀。不過，其他街坊就冇乜運行，神州燃

氣（００３８４）急插超過４巴仙，報３１﹒１５銀。同屬北控系嘅北燃藍天（０６８２８）跣

低近兩巴仙，報０﹒５２銀。

本地薑零售佬莎莎（００１７８）雖然上個禮拜四（２１日）話豪爽派３仙特別息，之後都

升咗幾日，但缸友今日趁大跌市下散水，全日急插近一成，報５﹒２１銀。低位爬行嘅思捷

（００３３０）今日居然逆市炒高近８巴仙，報２﹒６６銀，仲要一舉收復多條主要平均線。請

請！



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