《真知灼見－溫灼培》貿易戰擴散美元走強

《真知灼見》本周，中美貿易紛爭或許會稍見平熄，但隨之上演將會是歐美的貿易紛爭。相

較美國對中國所徵的進口關稅，首輪５００億美元次輪２０００億美元，歐美貿易紛爭所涉及的

金額實在少得多，但我們也不能排除歐美貿易紛爭擴大的可能性。上周五（２２日）美國總統特

朗普就警告歐盟，如對美國貿易作報復，不排除下一輪將對歐盟進口汽車徵２０％關稅。中美貿

易紛爭已嚴重拖低了環球投資氣氛，倘加上歐美貿易紛爭不排除情況將更見惡劣，並驅使更多資

金轉往美元避險為美元匯價帶來支持。



＊美元一支獨秀情況非常明顯＊



另外，值得關注，據美國商品期貨交易委員會數字顯示，截止６月１９日於芝加哥期貨市場

上買賣的外匯期貨中，美元出現自２０１７年６月首次以來的淨持倉情況。淨持倉金額一下子攀

上至８６﹒４億美元。回看對上一周，美元仍是處於淨空倉涉資為７４﹒２億美元。明顯，當聯

儲局在暗示積極加息，相反歐央行仍舉棋不定加息日子，面對這極端的貨幣政策形勢，歐元明顯

被比下去。至於美元一支獨秀的情況亦非常顯著，日圓由對上一周有著淨持倉５０５２張合約，

突然變成３５５６２張淨空倉合約。至於歐元的淨持倉合約則急降至３６１１８張。至於英鎊、

瑞郎、澳紐加三貨幣則全出現空倉。



＊關注美國７月６日就業報告＊



最後，上周美國公布費城地區聯儲局經濟景氣指數出現急挫。反映出在中美貿易紛爭下美國

經濟亦難獨善其身。當然這只是單一數字，相信暫不能扭轉現時美元強勢。但這將會使市場更關

注７月６日美國公布的６月就業報告，以衡量貿易戰對美國經濟所帶來的實質影響。假使能證實

美國經濟嚴重受貿易戰拖累，或會使特朗普停戰。如早前分析，停戰╱小戰料則美元跌，續戰料

利好美元。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

