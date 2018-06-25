《投資卓見－曾劭科》中美關稅糾紛會否展露曙光？

《投資卓見》本欄筆者引述凱利投資董事總經理、環球價值股部門主管兼基金經理

Ｐａｕｌ Ｄ﹒ Ｅｈｒｌｉｃｈｍａｎ撰文指，美國總統特朗普以敵對手法重新釐定美國的貿

易關係，雖然目前帶來挑戰，但最終可能促成「貿易和平」，有助擴大全球商務環境。

自二次大戰以來，「管制貿易」（ｍａｎａｇｅｄ ｔｒａｄｅ）的情況普遍得以放寬，但

可惜的是，部分負責管理跨境貿易活動者普遍具有Ｌｅｍｉｅｕｘ教授所述的兩項缺點。

首要原因是，雖然關稅可作為強行違反貿易協議的合適工具，但最終卻由被指受影響國家的

民眾支付。舉例說，美國在１月份向進口洗衣機徵收５０％關稅，估計令洗衣機價格平均上漲

１５０美元，因此有關款項實際上來自９７００萬個需要更換洗衣機的美國家庭。然而，就民眾

購買ＬＧ或三星洗衣機產生的罰金款項，卻並無惠及美國的２４００名洗衣機製造工人，而是上

繳至美國財政部，或作為向外國生產商的配額回撥，故實屬累退稅。

此外，這筆由美國消費者額外負擔的１４億美元成本，將會壓抑惠而浦

（Ｗｈｉｒｌｐｏｏｌ）和ＧＥ Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ的５７００萬美元勞工薪金和２﹒２４

億美元利潤。一般而言，當地和外國生產商的加價幅度約為關稅的一半，而海外公司將推行措施

以節省成本和提高效率，因此在懲罰性措施的三年期限結束後，受保護公司的競爭力將會下降。

在政治訊息中並未提及最大的影響，是有關環球自由貿易的自反式悖論

（ｒｅｆｌｅｘｉｖｅ ｐａｒａｄｏｘ）。繼續以家電為例，基於航運成本和持續的服務需求

，若非受懲罰措施和貿易壁壘所逼，企業自然會傾向把生產廠房移近消費者所在地區。三星剛開

始在南卡羅萊納州的新工場生產洗衣機，而ＬＧ正在田納西州建造工廠，應有助收窄１９４億美

元的美國家電貿易逆差。在實施５０％關稅的環境下，這些南韓公司將避免設立美國業務，而上

述為美國創造就業的投資亦不會出現。在２０１６年初，ＧＥ Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ在肯塔基

州的職位便是受到一家中國公司所「保障」。寶馬（ＢＭＷ）在南卡羅萊納州建造旗下最大型的

最終組裝工場，並將於本年增聘１０００名員工。上述項目源於市場對寶馬運動型多用途車的需

求，而這些汽車本來透過進口進入美國。簡言之，關稅既不利於美國消費者，亦可能會窒礙當前

美國製造業的復興。

作為逆向投資者，當股價因市場個別憂慮而下跌時，我們致力尋找一絲曙光。撇除爆發貿易

戰的顯著負面影響，總統特朗普的敵對策略或會擴大和進一步開放環球貿易。首先，就金屬關稅

而言，特朗普迅速由威逼轉為利誘，並展開談判以推延和淡化負面影響。其次，隨著美國展現更

明顯的敵對態度，其他國家更具誘因彼此訂立貿易協議，以增加談判籌碼。早前中國國家主席習

近平呼籲世貿成員國「與中國聯手，以對抗美國公然採取保護主義行動。」與此同時，習近平分

別與非洲、拉丁美洲、歐洲和東盟國家簽訂雙邊貿易協定。我們期望這次貿易「糾紛」不會導致

貿易戰全面爆發，而是帶來更持續的貿易「和平」。

《美盛環球資產管理中國及香港零售業務主管 曾劭科》

