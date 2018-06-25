《保障全方位－左偉豪》自製長糧到１００歲

《保障全方位》隨著人均壽命不斷延長，退休後還可能有二、三十的時間，意味著我們可以

享受精彩的第二人生，但同時也可能會遭到頑疾和老化的健康威脅。當然，除了保障以外，累積

財富也是不能或缺的一部分，最好能安排穩定而持續的現金收入，以免面臨壽命及物價超出預期

而有「坐食山崩」之危。其實，現時市場上有些嶄新的分紅壽險計劃，保單持有人只需定額供款

五或十年，便能輕鬆建立穩健的財政儲備，同時可為退休生活提供保證收入至百歲。

首先保單會在多個特定的保單年度派發保證可支取現金，首２０個保單年度的現金已相等於

名義金額之１００％，其後每年更可持續獲派發保證的可支取現金，直至被保人１００歲，這樣

就可以避免陷入老本不足應付退休所需的困境。同時，這些計劃投保及核保過程簡單，投保人毋

須驗身或提供健康聲明，而總繳交保費可高至３００萬美元，讓投保人可按個人預算而靈活決定

保費繳付金額。



＊累積紅利增退休儲備＊



除了保證可支取現金外，這些分紅壽險亦提供保證現金價值，而保證現金價值將會於保單退

保時或保單期滿時支付。計劃更於保單生效一定年期後，提供周年紅利及終期紅利，當然紅利是

非保證的，但可視作潛在回報，提升保單價值。保單持有人亦可選擇將保證可支取現金及已宣派

之周年紅利積存於保單內生息，更靈活理財及運用儲蓄。



＊成功需父幹？＊



我們努力累積財富，除了是為自己晚年生活而鋪路，也可望將財富承傳下去，讓下一代可以

享受「父幹」，令子孫們的人生道路更為暢順。其實，上述的分紅壽險亦可作為財富承傳的工具

，因其特點之一是可以無限次更換保單的被保人，且不會影響保單價值，直至保單期滿為止，即

最初受保人１００歲２。這樣不單可以發揮保單的最大價值，讓保單持有人盡享穩定保證入息，

更可以讓第二代、甚至第三代承繼保單中一直滾存的現金價值及紅利，可說是一份保單，惠澤三

代。

只要善用市場上合適的理財或保險產品，並愈早開始著手準備，就可相對輕鬆地累積退休儲

備，為長達數十年的退休生活提供穩定的現金收入，亦可以將資產有效地傳承下去。註：保險產

品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

