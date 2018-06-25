貿戰憂慮蓋過人行降準刺激，港股挫３７７點收２８９６１半年新低



《經濟通通訊社２５日專訊》外圍油價造好帶動能源股跑出，令美國股市上周五（２２日）

回升，道指止跌，收漲１１９點或０﹒５％，至２４５８０點；標普５００指數收高５點或

０﹒２％，至２７５４點；納指收低２０點或０﹒３％，至７６９２點。

此外，人行宣布定向降準約７０００億元人民幣，但港股仍低開１２點報２９３２６點，重

磅股與內銀股合力推低大市，加上內房股因限購政策捱沽，且有傳美國總統特朗普將動用緊急法

，限制中國投資美國企業和初創企業，並對中國技術出口設置新限制，貿易戰憂慮再升溫，港股

跌幅一度擴大至４４３點低見２８８９５點，為半年的新低，全日跌幅為３７７點或１﹒２９％

，報２８９６１點，失守２５０天線（２９２９６點）。全日主機板成交１０７３﹒０９億元，

比上日增８﹒３４％。

國指則跌１３０點或１﹒１５５％，報１１２０８點。滬指升３０點或１﹒０５３％，報

２８５９點。



＊油價急升中海油冠藍籌，航空股走低國航包尾國指＊



上周五紐約油價急彈近５％，「三桶油」曾逆市飆升，中海油（００８８３）升２﹒４３％

，報１２﹒６４元，為今日升幅最大藍籌兼國指股。中石油（００８５７）漲０﹒３５％，報

５﹒７３元。中石化（００３８６）盤中曾升至７﹒１８元高位，收跌１﹒１４％報６﹒９７元

。相關油服股隨之上揚，安東油服（０３３３７）揚０﹒９４％報１﹒０７元，中海油服

（０２８８３）漲３﹒５４％報７﹒６１元。航空股則受累油價急升及人幣下跌，東航

（００６７０）挫６﹒２２％收５﹒６８元，南航（０１０５５）跌９﹒３１％報７﹒０１元，

而國航（００７５３）則挫６﹒８１％報８﹒０８元為今日最差國指股。

人行將降低存款准備金率０﹒５個百分點，國有銀行仍表現不佳，建行（００９３９）跌

０﹒９５％報７﹒３１元，農行（０１２８８）跌１﹒０６％收３﹒７３元，工行

（０１３９８）跌１％報５﹒９７元，郵儲行（０１６５８）無升跌，報５﹒２３元，中行

（０３９８８）跌０﹒７７％報３﹒８７元。

重磅股方面受壓疲軟，騰訊（００７００）跌２﹒１６％，報３８８﹒８元。友邦

（０１２９９）下跌２﹒０４％，報６７﹒２元。匯控（００００５）軟０﹒８７％，報

７３﹒７５元。



＊中央防樓市升溫內房股受壓，貿易戰憂慮萬洲再跌＊



人行降準要求銀行須上報釋放資金流向，免樓市再度升溫，內房股普遍受壓，碧桂園

（０２００７）跌５﹒７５％，報１４﹒７４元，為今日跌幅最大藍籌。雅居樂（０３３８３）

下跌５﹒８８％，報１４﹒４元。中海外（００６８８）滑落３﹒３５％，報２５﹒９５元。潤

地（０１１０９）跌３﹒８１％，報２６﹒５元。萬科（０２２０２）軟３﹒９３％，報

２８﹒１元。

小米（０１８１０）今日起招股，國內手機設備股舜宇（０２３８２）下跌４﹒９４％，報

１３８﹒７元穿百天線（１４０﹒５３元）。瑞聲科技（０２０１８）下跌１﹒９％，報

１１３﹒６元。金山軟件（０３８８８）升１﹒０４％報２４﹒２５元。

傳聞美國總統特朗普將動用緊急法，限制「中國製造２０２５」，貿易戰憂慮再升溫，萬洲

國際（００２８８）跌３﹒７３％報６﹒１９元，見一年新低。

教育股全線隨市下跌，睿見教育（０６０６８）獲平保附屬５億貸款，仍跌３﹒１４％，報

（０１７５２）跌８﹒４５％，報０﹒６５元。（ｋｚ）

