《每周華語－黃溢華》生物科技、人工智能、金融科技、會飛之船

《每周華語》特首林鄭月娥將自法國直飛北京，不是直接回港。或許７月１日回歸日之前，

有好消息公布。有助大市及早回穩也未可料。



港交所（００３８８）李小加行政總裁指出９月將有生物科技企業上市熱潮。相反自放寬生

物科技股申請於主板上市之後，不少區內及海外之相關企業已申請上市。年底科技園將公布生物

科技發展報告，由徐立之教授等人執筆之中，因而年底生物科技會於香江市場全面升溫。半年結

快到！由於１月初港股大升１５天，高見３３０００，即使美朝暫見「講和」，惟中美貿易有待

認真坐下來處理，特朗普正為中期選舉爭取更多支持，７月╱９月會是市場多事之秋。



生物科技以外，特區政府力谷人工智能及金融科技。只有生物科技得到港交所特別照顧，因

而更易衍生「熱潮」。上周港大於法國之生物科研機構簽下合作協議，又是港大醫學院另一好消

息。６月半年結前後，應有大灣區政策公布。內地生物科技╱科研由國家及大科研單位支持，來

港上市，利用新的上市條例，相信半年前後，甚而至２０１９年，都會有「大大隻」的生物科技

公司來港上市。「小米」來港，又一焦點，但不及生物科技相關企業之上市「持續」性。「同股

不同權」爭論多時，「小米」落地，自然又是一新起步點。港交所能否爭取更多生意，因素甚多

，但有不少新政策支持，股價應在大市回落後，回穩再上升。可惜７月╱９月之三個，大市上下

限已下移，以２８０００╱３００００為爭持區。年底前後，有條件回升，下半年全球傾向加多

一點點息，又若中美貿易不幸仍爭持不下，全球股市便不易年底前發力再升了。



人工智能應用廣泛。生物科技乃尖端科研，進入回報期甚長，且不少企業產品以失敗告終。

人工智能使不少大中小企業生產再提升。「大數據」之應用有阻力，涉及私隱甚而各大企業爭奪

市場及更多資訊，提升盈利潛力。人工智能未能有生物科技那麼幸運，得到更早的上市放寬。人

工智能，依賴「大數據」。科技、科研使市場再三整合。職位「有增有減」：但大勢所趨之下，

市場╱企業必起更大的變化，股市板塊自然跟隨變動了。



金融科技，本地法規就「ＩＣＯ」不大清晰。已有「沙盒」，亦快有「虛擬」銀行牌之申請

，因而均有利更多企業融資及申請上市。金融科技也好、人工智能也好，乃新生事物，涉及很多

不同根源的科研及整合╱應用於不同領域。



今天已不只是爭奪「海、陸、空」的世局：特朗普已指示發展「太空部隊」。爭奪太空不是

新事情，半世紀前之衛星發射，俄人領先，美即大力投入跟上。上周又指再派人去月球！可見至

少「動作」上，美國爭領先地位政策不變，必加強投入科研，乃不爭之事實。



船也好、衛星也好，均不斷由科研更新：船可「飛」而衛星已步入「超細」的階段，利用新

科研，更低成本，更有效率提高生產力，甚而衍生更多市場。會「飛」的船（「地效翼船）」也

不是新東西。半世紀前俄國已「面世」，乃高機密的軍事產品、８０年代後已無再發展。今日已

成功軍轉民用，成功落地各國及中國，而中國不少企業已成功自主研發，可見世界「海陸空」大

變，不變也在變之中：改變不了。



人工智能可應用於藥物研發及找出更多「分子」：例如「ＰＤＩ」及「ＰＤＬＩ」等等，均

有可能利用人工智能，提升藥物研發之生產力！當然，我們亦不宜盲目「追」科技，正是希望大

，失望會更大。《資深市場人士 黃溢華》

