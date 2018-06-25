【空置稅】山雨欲來，傳有發展商或司法覆核；地建會倡豪宅免稅

《經濟通通訊社記者黃佩珊２５日報道》空置稅如箭在弦。２０１７年已落成但未出售的單

位，佔該年單位落成量近三成，累積空置單位數量更創下９年來新高，進一步觸發社會上要求政

府處理發展商囤積單位的問題。林鄭更已明言將於本月內就空置稅作出交代。本地多個主要發展

商中，以新地及恆基手上現樓貨尾最多，他們會不會成為空置稅的「第一滴血」？



＊林鄭：空置稅月底有交代＊



行政長官林鄭月娥在首份施政報告指：「房屋問題是最嚴峻、最棘手、最複雜的」。她亦曾

承諾會認真考慮各種可以增加房屋供應的方法。財政司司長陳茂波月初放風，研究一手樓空置稅

已進入尾聲，消息指有關政策有機會很快出台。未幾，林鄭月娥接受議員質詢時更明言將於本月

內就有交代。

據政府提供的數據顯示，截至去年底已落成樓宇但仍未售出的一手私人住宅單位，數目達

９０００個，而在去年落成的單位佔５０００個，佔該年落成量１７８００個近三成。當局承認

，近年來這些單位的數量有上升的趨勢。



＊４０００多伙從未推售，新地恆基共擁３０００伙貨尾＊



此批現樓貨尾除了尚未售出的單位之外，當中亦包括從未推售的項目、以及發展商用作出租

或自用物業。而政府統計新屋出現貨尾是以「入伙紙」為準，而小業主收樓卻以「滿意紙」為準

，前後相差可達半年。未有滿意紙的一手樓，市場會當成樓花出售，政府則視作現樓貨尾未售。

截至４月底為止，按現時一手住宅物業銷售銷售資訊網（ＳＲＰＥ）已推售的新盤計算，已

上載樓書而可供出售的現樓貨尾，佔４６６０伙，意味另有４０００多伙囤積於發展商手上，可

能用作出租、已經暫停銷售或未有推售。



綜合《經濟通》記者統計及各地產商公布資料，本地多個主要發展商中，以新地及恆基手上

現樓貨尾最多，前者至少手執近２０００伙貨尾，後者亦有千伙現樓在手。一旦開徵空置稅，勢

首當其衝。（詳見另文：新地膺「囤王」當其衝長實隨時交稅更多）



＊法律界：司法覆核難成功 地建會倡千呎豪宅免稅＊





面對「空置稅」將直接向荷包「開刀」，市場傳聞有地產商考慮司法覆核空置稅；而地產建

設商會執委會主席梁志堅則表示，提出司法覆核可能只是個別地產商的想法。地建會則向建議，

面積１０００呎以上的單位可獲豁免、計算單位空置期應以項目獲滿意紙或者轉讓同意書起計、

且徵範圍稅應擴至二手物業。





公民黨法律界議員郭榮鏗認為地產發展商司法覆核的成功率非常低。郭榮鏗指，申請司法覆

核許可，基本法賦予本港市民的基本權利，但開徵「地產商空置稅」並不會抵觸基本法第１０５

條，如果地產商因此向法庭申請司法覆核許可申請，無疑是將相關條文抽空理解，斷章取義。

