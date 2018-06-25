【空置稅】新地膺「囤王」當其衝，長實隨時交稅更多

《經濟通通訊社記者王錦霞、黃珮珊２５日報道》翻查一手住宅物業銷售網（ＳＲＰＥ）數

據，各大發展商可供出售的現樓貨尾中，新地的確持貨量雖明顯較多，但綜合現時政府消息，空

置稅將以差餉形式收取，若然屬實，即有關貨尾面積愈大、地段愈靚，需繳納的稅款便愈多，觀

乎長實手執不少靚地豪宅貨，相信要繳的稅款亦不可小覷。



＊新地手執近２０００伙五大發展商中最多＊



說起囤貨，恆隆的浪澄灣可以堪稱經典。其首批推出日期為２００７年，合共提出１８２９

個單位，截至今年６月中旬仍有逾７００個單位未售，賣樓長跑看來仍需走一段時間。

而中原地產研究部數據顯示，五大發展商，包括長實（０１１１３）、新地（０００１６）

、恆地（０００１２）、新世界發展（０００１７）及信置（０００８３），截至今年第一季旗

下項目包括樓花在內的新盤貨尾量為１１３７２個，當中新地手持３１１８伙堪稱「囤王」，而

長實則最少只有３６２伙。（見表）



主要發展商貨尾單位統計（截至２０１８年３月）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



發展商 已推售項目 貨尾單位 上季貨尾單位 貨尾比重 貨尾單位按季升跌

（個） （個） （個） （個） （個）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

會德豐 １１ ２１２１ ９０６ ３７﹒４％ １２１５

新地 ４０ ３１１８ ２８１４ １３﹒５％ ３０４

恆基 ２９ １７１３ １６５３ １４﹒８％ ６０

新世界 １０ ６９１ ８７３ １６﹒８％ （１８２）

長實 ９ ３６２ ５４７ ４﹒７％ （１８５）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：１）合作發展商之樓盤，登記宗數歸入負責銷售的發展商

２）貨尾單位數目已扣除重覆登記部分，但未包括發展商公布已撻定但未重售之單位



資料來源：土地註冊處

中原地產研究部

２０１８年４月２４日





翻查一手住宅物業銷售網（ＳＲＰＥ）數據，各大發展商可供出售的現樓貨尾中，新地的確

持貨量明顯較多，單計已取得入伙紙的天璽、匯璽ＩＩ及Ｇｒａｎｄ ＹＯＨＯ三個項目，合計

貨尾單位數量近２０００伙，由於匯璽ＩＩ和Ｇｒａｎｄ ＹＯＨＯ皆為去年開始銷售，擁較多

未售出單位屬正常情況；至於其位於港島東的豪宅王北角海璇已落成料下季取得入伙紙，亦有逾

３００個單位未售。恆地亦有不少存貨，當中迎海１至４期仍有近８００伙仍未售出，連同名家

匯、翠峰等已賣超過７年的現樓貨尾，存貨亦有千伙。



＊若以差餉形式收取地段及面積影響更大＊



綜合現時政府消息，空置稅將以差餉形式收取，若然屬實，即有關貨尾面積愈大、地段愈靚

，需繳納的稅款便愈多。

以長實為例，雖然手持貨尾伙數最少，但不乏洋房豪宅項目，隨時一伙抵１０伙普通地段分

層單位，所繳的空置稅亦不可小覷。旗下南區現樓豪宅淺水灣道９０號，項目由１１座洋房組成

，面積介乎５３４７至５９１５方呎，早前開售，現時仍有９伙未售。同屬現樓豪宅的中半山波

老道第一期共１１５伙，亦已獲入伙紙，但料７至８月方推出市場。除上述兩個項目，長實手執

不少靚地豪宅貨，屆時有關單位如未能在一定時間內售出，涉及的空置稅金額隨時與「囤王」新

地不相伯仲。

