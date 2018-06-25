【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推，功能組別：未動麵粉先動師傅

《經濟通通訊社記者黃珮珊２５日報道》空置稅打擊囤積居奇助市場供應增，還是違反自由

市場原則？各陣營有不同解讀。



＊涂謹申質疑地產商囤積單位促政府行動＊



向政府提出有關書面質詢的民主黨立法會議員涂謹申指，政府曾經延長樓花預售期，以方便

地產商可早點出售單位，而市民亦可以當時的樓價購入物業。但由於現時樓價連年上升，他質疑

不少地產商都儲起單位不推出市場，或是減慢推出新盤的速度，因此認為政府有需要推出一手樓

空置稅，或重推發售限期，解決上述問題。

有消息指，為針對已落成樓宇但仍未售出的一手私人住宅單位數目顯著上升，政府已就一手

樓空置稅作出最後決定。財政司司長陳茂波於６月４日稱，運輸及房屋局有關一手樓空置稅的研

究將近完結，會盡快公布。

至於重推發售限期，政府在回應涂謹申的質詢時指，政府曾於１９９７年３月在預售樓花同

意書時加入新條款，訂明同意書有效期為６個月，發展商須於限期內把同意書涵蓋的所有住宅單

位推出發售。其後，由於樓價大幅回落，措施在１９９８年５月撤銷。至於是否重推，政府指須

小心考慮各項建議是否合理、可行和有效再作決定。



＊工程界盧偉國：未動麵粉先動師傅＊



對於政府有意推行一手樓空置稅，經民聯主席、工程界議員盧偉國表明不贊成，認為政府未

處理好土地問題就向地產商著手：「解決麵粉問題先啦，不應針對麵包師傅」。他批評，政府現

時為博得市民掌聲，急急推出各種措施，惟這些措施均未必能解決根本問題。

盧偉國又認為，推出一手樓空置稅非唯一控制一手樓宇售賣的措施，加上政府以往推出過多

種「辣招」，但樓價都未見下降，質疑再推其他「辣招」的成效，認為聚焦解決土地問題才是對

症下藥的方法。

同屬經民聯的地產及建造界立法會議員石禮謙亦不支持推行一手樓空置稅，他指，現時的單

位只要出了入伙紙而已未賣出，即屬空置單位，但有時或因未出滿意紙、需要裝修、出租等原因

，才會出現這類型的單位，而即使如此，去年的空置率只是３﹒７５％，運房局局長陳帆也認同

數字不算高，質疑設立空置稅的意義何在。

