【聚焦人幣】人行降準，人幣兌一美元中間價貶８９點子

《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布７月５日起定向降準０﹒５個百分點，中國外匯交易

中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８９３，較上個交易日貶８９點子，連續第四天下跌並續

創５個月新低，上個交易日報６﹒４８０４。

社科院研究員徐奇淵分析稱，降準會令人民幣持續走弱。在過去７個交易日中，人民幣持續

下跌，人行又選在此時降準，說明政策層有意坐視人民幣兌美元貶值，甚至有心推動之。但也說

明政策層對於當前人民幣匯率的貶值空間，心中比較有數，比較有信心使得貶值範圍處於可控區

間。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．４８９３ ＋ ８９．００

１歐元╱人民幣 ７．５６６６ ＋ ４６０．００

１００日圓╱人民幣 ５．９０７８ ＋ １３４．００

１港元╱人民幣 ０．８２７１ ＋ ９．２０

１英鎊╱人民幣 ８．６０８６ ＋ ２２５．００

１澳元╱人民幣 ４．８２５０ ＋ ４５１．００

１紐元╱人民幣 ４．４８６０ ＋ ３４７．００

１新加坡╱人民幣 ４．７７７３ ＋ ４５．００

１瑞郎╱人民幣 ６．５７０３ ＋ ３２５．００

１加元╱人民幣 ４．８８６８ ＋ ２０３．００

１人民幣╱林吉特 ０．６１６９ － ２２．６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．７０７５ －１０８２．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．０６７６ － ２７５．００

１人民幣╱韓元 １７０．９２００ － ２７．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｌｃ）

