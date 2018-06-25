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25/06/2018 09:17

【聚焦人幣】人行降準，人幣兌一美元中間價貶８９點子

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布７月５日起定向降準０﹒５個百分點，中國外匯交易
中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８９３，較上個交易日貶８９點子，連續第四天下跌並續
創５個月新低，上個交易日報６﹒４８０４。
　　社科院研究員徐奇淵分析稱，降準會令人民幣持續走弱。在過去７個交易日中，人民幣持續
下跌，人行又選在此時降準，說明政策層有意坐視人民幣兌美元貶值，甚至有心推動之。但也說
明政策層對於當前人民幣匯率的貶值空間，心中比較有數，比較有信心使得貶值範圍處於可控區
間。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．４８９３　　　　＋　　８９．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．５６６６　　　　＋　４６０．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　５．９０７８　　　　＋　１３４．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８２７１　　　　＋　　　９．２０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．６０８６　　　　＋　２２５．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．８２５０　　　　＋　４５１．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．４８６０　　　　＋　３４７．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．７７７３　　　　＋　　４５．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．５７０３　　　　＋　３２５．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　４．８８６８　　　　＋　２０３．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６１６９　　　　－　　２２．６０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．７０７５　　　　－１０８２．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．０６７６　　　　－　２７５．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１７０．９２００　　　　－　　２７．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｌｃ）

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