【聚焦人幣】人行降準，人幣兌一美元中間價貶８９點子

《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布７月５日起定向降準０﹒５個百分點，中國外匯交易
中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８９３，較上個交易日貶８９點子，連續第四天下跌並續
創５個月新低，上個交易日報６﹒４８０４。
社科院研究員徐奇淵分析稱，降準會令人民幣持續走弱。在過去７個交易日中，人民幣持續
下跌，人行又選在此時降準，說明政策層有意坐視人民幣兌美元貶值，甚至有心推動之。但也說
明政策層對於當前人民幣匯率的貶值空間，心中比較有數，比較有信心使得貶值範圍處於可控區
間。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６．４８９３ ＋ ８９．００
１歐元╱人民幣 ７．５６６６ ＋ ４６０．００
１００日圓╱人民幣 ５．９０７８ ＋ １３４．００
１港元╱人民幣 ０．８２７１ ＋ ９．２０
１英鎊╱人民幣 ８．６０８６ ＋ ２２５．００
１澳元╱人民幣 ４．８２５０ ＋ ４５１．００
１紐元╱人民幣 ４．４８６０ ＋ ３４７．００
１新加坡╱人民幣 ４．７７７３ ＋ ４５．００
１瑞郎╱人民幣 ６．５７０３ ＋ ３２５．００
１加元╱人民幣 ４．８８６８ ＋ ２０３．００
１人民幣╱林吉特 ０．６１６９ － ２２．６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．７０７５ －１０８２．００
１人民幣╱南非蘭特 ２．０６７６ － ２７５．００
１人民幣╱韓元 １７０．９２００ － ２７．００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｌｃ）