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25/06/2018 08:15

【人行降準】人行降準０﹒５個百分點，定向釋放資金７０００億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人民銀行公告，７月５日起降存款準備金
率０﹒５個百分點，定向釋放資金７０００億元（人民幣．下同），當中５０００億元會推動銀
行將企業債權轉成股權（債轉股），另外２０００億元則緩解小微企業融資困難。是次為人行今
年第３次定向降準。
　　人行決定從７月５日起，下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商
業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率０﹒５個百分點。鼓勵５家國有大
型商業銀行和１２家股份制商業銀行運用定向降準和從市場上募集的資金，按照市場化定價原則
實施「債轉股」項目。支持「債轉股」實施主體真正行使股東權利，參與公司治理，並推動混合
所有制改革。定向降準資金不支持「名股實債」和「僵屍企業」的項目。
　　人行同時下調郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準
備金率０﹒５個百分點，可釋放資金約２０００億元，主要用於支持相關銀行開拓小微企業市場
，發放小微企業貸款，進一步緩解小微企業融資難融資貴問題。
　　人行稱，此次定向降準屬於定向調控和精準調控，下一步實施好穩健中性的貨幣政策，把握
好結構性去槓桿的力度和節奏，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。
　　人行分別今年１月２５日對普惠金融實施定向降準政策；在４月２５日下調存款準備金率１
個百分點，釋放４０００億元增量資金讓銀行置換中期借貸便利（ＭＬＦ）。

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