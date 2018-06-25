【駐京專電】人行報告：完善宏觀審慎政策框架，加大重點領域支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人民銀行發布《中國區域金融運行報告（

２０１８）》指出，將實施好穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理充裕，為供給側結構性改革

和高質量發展營造適宜的貨幣金融環境。

《報告》表示，人民銀行將繼續完善宏觀審慎政策框架，做好宏觀審慎評估（ＭＰＡ）工作

；充分發揮窗口指導和信貸政策的結構引導作用，加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力

度，大力推進深度貧困地區金融精准扶貧工作，多措並舉緩解小微企業融資難融資貴；打好防範

化解重大金融風險攻堅戰，把握好結構性去槓桿的力度和節奏，守住不發生系統性金融風險的底

線。

對於下一步加強地方法人銀行機構流動性管理，《報告》建議，進一步完善流動性管理框架

。一方面將加強預調微調和預期引導，靈活開展公開市場操作，平滑銀行體系流動性；另一方面

要加強對公開市場業務一級交易商的業務指導，發揮一級交易商中城商行、農商行類機構作為地

方主要金融機構的輻射作用，疏通流動性傳導的「毛細血管」，確保央行提供的流動性充分傳導

到地方法人銀行機構。



＊建立特色化的流動性風險管理機制＊



《報告》還建議，重視流動性管理機制建設，提高風險管理能力。引導地方法人銀行機構根

據各自的機構類型，建立特色化的流動性風險管理機制，將流動性風險管理納入全面風險管理體

系，建立高管層向董事會定期報告機制，在考核政策中體現流動性風險對高管層績效的約束，同

時要加強流行性風險監測和管理人員培養。

此外，《報告》指出，優化流動性管理策略，著力緩解期限錯配問題。地方法人銀行機構應

根據風險偏好制定流動性管理策略，保持合理的資產負債結構，有效防範流動性風險。

在資產方面，人行建議地方法人銀行機構要按照宏觀審慎要求，建立分層次的流動性儲備，

積極開發新的信貸產品，調整客戶和期限結構，用好增量、盤活存量，合理把握信貸投放節奏，

嚴防信貸等資產過快擴張可能導致的流動性風險；在負債方面，增強主動負債能力，調整優化負

債結構，避免資金來源過度集中。

