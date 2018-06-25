《經濟通通訊社２５日專訊》在美國上市的百度周一向美國證監會提交文件稱，正在評估發
行中國存託憑證（ＣＤＲ）的可能性，ＣＤＲ將代表新發行的Ａ類普通股。惟百度表示，會否發
行ＣＤＲ、ＣＤＲ上市申請時間，以及ＣＤＲ上市能否完成，均存在不確定性。（ｅｙ）
25/06/2018 18:36
【擁抱新經濟】百度：正評估回Ａ股發行ＣＤＲ可能性
《經濟通通訊社２５日專訊》在美國上市的百度周一向美國證監會提交文件稱，正在評估發
行中國存託憑證（ＣＤＲ）的可能性，ＣＤＲ將代表新發行的Ａ類普通股。惟百度表示，會否發
行ＣＤＲ、ＣＤＲ上市申請時間，以及ＣＤＲ上市能否完成，均存在不確定性。（ｅｙ）
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