【擁抱新經濟】百度：正評估回Ａ股發行ＣＤＲ可能性

《經濟通通訊社２５日專訊》在美國上市的百度周一向美國證監會提交文件稱，正在評估發

行中國存託憑證（ＣＤＲ）的可能性，ＣＤＲ將代表新發行的Ａ類普通股。惟百度表示，會否發

行ＣＤＲ、ＣＤＲ上市申請時間，以及ＣＤＲ上市能否完成，均存在不確定性。（ｅｙ）

