《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布７月５日起定向降準０﹒５個百分點，並鼓勵商業銀
行用定向降準資金進行債轉股。國泰君安宏觀分析團隊指，人行通過定向降準形成正向激勵，加
快「債轉股」實施，意味著結構性去槓桿告別粗放掃射模式，開啟精準狙擊模式，槓桿去化總體
上將邊際放緩，貫徹穩中求進工作總基調。不過，用流動性工具來解決信用風險引發的問題，若
沒有強有力的窗口指導，最後的效果需要進一步觀察。（ｌｃ）
25/06/2018 09:52
【人行降準】國泰君安：定向降準＋債轉股支持去槓桿和民企融資
《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布７月５日起定向降準０﹒５個百分點，並鼓勵商業銀
行用定向降準資金進行債轉股。國泰君安宏觀分析團隊指，人行通過定向降準形成正向激勵，加
快「債轉股」實施，意味著結構性去槓桿告別粗放掃射模式，開啟精準狙擊模式，槓桿去化總體
上將邊際放緩，貫徹穩中求進工作總基調。不過，用流動性工具來解決信用風險引發的問題，若
沒有強有力的窗口指導，最後的效果需要進一步觀察。（ｌｃ）
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