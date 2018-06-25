【人行降準】國泰君安：定向降準＋債轉股支持去槓桿和民企融資

《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布７月５日起定向降準０﹒５個百分點，並鼓勵商業銀

行用定向降準資金進行債轉股。國泰君安宏觀分析團隊指，人行通過定向降準形成正向激勵，加

快「債轉股」實施，意味著結構性去槓桿告別粗放掃射模式，開啟精準狙擊模式，槓桿去化總體

上將邊際放緩，貫徹穩中求進工作總基調。不過，用流動性工具來解決信用風險引發的問題，若

沒有強有力的窗口指導，最後的效果需要進一步觀察。（ｌｃ）

