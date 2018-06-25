《經濟通通訊社２５日專訊》內地股市上周重挫４％，人民銀行一如市場預期宣布降準，幅
度為０﹒５個百分點。中金公司認為，雖然人行的降準力度較預期小，但降準有助減輕對流動性
的擔憂，並反映監管層積極主動，相信有助提振市場情緒。
不過，中金同時指出，買入超跌中資股的時機未到，因為市場情緒需要時間才能恢復，並稱
流動性趨緊及貿易衝突將繼續令離岸股市承壓，但仍看好內需驅動股，包括一般消費行業、醫療
保健、香港本地零售商及澳門博彩股。（ｋｌ）
25/06/2018 10:32
【人行降準】中金：買入超跌中資股時機未到，仍看好內需零售股等
《經濟通通訊社２５日專訊》內地股市上周重挫４％，人民銀行一如市場預期宣布降準，幅
度為０﹒５個百分點。中金公司認為，雖然人行的降準力度較預期小，但降準有助減輕對流動性
的擔憂，並反映監管層積極主動，相信有助提振市場情緒。
不過，中金同時指出，買入超跌中資股的時機未到，因為市場情緒需要時間才能恢復，並稱
流動性趨緊及貿易衝突將繼續令離岸股市承壓，但仍看好內需驅動股，包括一般消費行業、醫療
保健、香港本地零售商及澳門博彩股。（ｋｌ）
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