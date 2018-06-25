【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙創今年新低

《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布下周降準後，在岸人民幣兌美元匯率目前跌４４６點

子至６﹒５４１０，創今年以來的新低。與此同時，離岸人民幣兌美元匯率一度跌４５３至

６﹒５５４０，亦刷新今年以來新低。（ｌｃ）

