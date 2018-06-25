《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布下周降準後，在岸人民幣兌美元匯率目前跌４４６點
子至６﹒５４１０，創今年以來的新低。與此同時，離岸人民幣兌美元匯率一度跌４５３至
６﹒５５４０，亦刷新今年以來新低。（ｌｃ）
25/06/2018 14:05
【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙創今年新低
《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布下周降準後，在岸人民幣兌美元匯率目前跌４４６點
子至６﹒５４１０，創今年以來的新低。與此同時，離岸人民幣兌美元匯率一度跌４５３至
６﹒５５４０，亦刷新今年以來新低。（ｌｃ）
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