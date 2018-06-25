《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布下周定向降準０﹒５個百分點，並鼓勵商業銀行用降
準資金進行債轉股。摩根士丹利認為，是次降準顯示人行貨幣政策的微調，以減輕中美貿易摩擦
和國內信用風險帶來的影響。人行提及債轉股，反映人行有意控制信用風險，不讓其損害國內商
業信心。
大摩表示，為提高銀行借貸水平及緩和影子銀行收縮的影響，下一步人行將繼續在公開市場
放水並再次降準，提高信用額度，加快政府債發行。（ｌｃ）
25/06/2018 15:13
【人行降準】大摩：降準以減輕貿戰風險影響，將續放水並再次降準
《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布下周定向降準０﹒５個百分點，並鼓勵商業銀行用降
準資金進行債轉股。摩根士丹利認為，是次降準顯示人行貨幣政策的微調，以減輕中美貿易摩擦
和國內信用風險帶來的影響。人行提及債轉股，反映人行有意控制信用風險，不讓其損害國內商
業信心。
大摩表示，為提高銀行借貸水平及緩和影子銀行收縮的影響，下一步人行將繼續在公開市場
放水並再次降準，提高信用額度，加快政府債發行。（ｌｃ）
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