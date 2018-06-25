【貿易休戰】劉鶴：堅決反對單邊主義和貿易保護主義

《經濟通通訊社２５日專訊》國務院副總理劉鶴在第七次中歐經貿高層對話後，與歐委會副

主席卡泰寧會見記者，雙方共同認為，必須堅決反對單邊主義和貿易保護主義，防止這種行為可

能對世界經濟產生的衝擊和衰退性影響。雙方承諾共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的

多邊貿易體制，推動更加開放、包容、普惠、平衡、互利共贏的經濟全球化，與時俱進改革多邊

貿易體制，完善全球經濟治理體系。中方認為，這與中國改革開放的路線圖、時間表高度一致。

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