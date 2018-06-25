《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行宣布７月５日起降低存款準備金率０﹒５個百分點，
共釋放７０００億元人民幣資金，為年內第三次降準，分析預計會提振股市。滬深股市今早近全
線高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒４７％，報２９０３﹒４５點，重上２９００點，深
綜指高開０﹒６８％，石油、半導體股領漲，通信設備股走低。
人行定向降準，銀行股近全線升，無錫銀行（滬：６００９０８）升最多，升１﹒６％，建
行（滬：６０１９３９）亦升近１％。（ｋｌ）
25/06/2018 09:28
《Ａ股行情》人行定向降準，滬綜指高開０﹒４７％，重回２９００
《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行宣布７月５日起降低存款準備金率０﹒５個百分點，
共釋放７０００億元人民幣資金，為年內第三次降準，分析預計會提振股市。滬深股市今早近全
線高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒４７％，報２９０３﹒４５點，重上２９００點，深
綜指高開０﹒６８％，石油、半導體股領漲，通信設備股走低。
人行定向降準，銀行股近全線升，無錫銀行（滬：６００９０８）升最多，升１﹒６％，建
行（滬：６０１９３９）亦升近１％。（ｋｌ）
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