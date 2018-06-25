《Ａ股行情》人行定向降準，滬綜指高開０﹒４７％，重回２９００

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行宣布７月５日起降低存款準備金率０﹒５個百分點，

共釋放７０００億元人民幣資金，為年內第三次降準，分析預計會提振股市。滬深股市今早近全

線高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒４７％，報２９０３﹒４５點，重上２９００點，深

綜指高開０﹒６８％，石油、半導體股領漲，通信設備股走低。

人行定向降準，銀行股近全線升，無錫銀行（滬：６００９０８）升最多，升１﹒６％，建

行（滬：６０１９３９）亦升近１％。（ｋｌ）

