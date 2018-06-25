《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒２％拉鋸２９００點，銀行地產股跌

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行一如市場預期宣布降準，幅度為０﹒５個百分點，釋

放資金規模７０００億元（人民幣．下同），下月５日起生效。其中，５０００億元將用於鼓勵

銀行債轉股項目，２０００億元用於支持銀行發放小微貸款，實際緩解流動性規模有限。滬深股

市表現反覆，滬綜指開市重上２９００，升穿５天線，惟其後銀行、地產股等承接力不足，滬綜

指很快已掉頭向下，最低見過２８８４點，半日最終收報２８９４﹒７４點，倒升０﹒１７％，

深成指升０﹒６％，創業板升０﹒８６％。人行今日在公開市場淨回籠１００億元，兩市半日成

交１８０８﹒５億元。



＊重磅銀行地產股跌＊



重磅股受壓，銀行股並未獲提振，招行（滬：６０００３６）、工行

（滬：６０１３９８）、建行（滬：６０１９３９）均跌約１％，農行（滬：６０１２８８）、

中行（滬：６０１９８８）及交行（滬：６０１３２８）跌幅介乎０﹒３％－０﹒６％。

中金料降準有助緩解房企現金流風險，惟大型房企普遍回吐。保利地產

（滬：６０００４８）及招商蛇口（深：００１９７９）跌約２％，萬科（深：０００００２）

亦跌１％。

人行降準，在岸及離岸人民幣雙雙大跌近４００點子，對人民幣走勢敏感的航空股大挫。國

航（滬：６０１１１１）挫逾５％，南航（滬：６０００２９）及東航（滬：６００１１５）均

挫約４％。

今次降準力撐債轉股項目，相關概念股受捧，閩東電力（深：０００９９３）、天津普林

（深：００２１３４）、海德股份（深：０００５６７）、摩恩電氣（深：００２４５１）及長

航鳳凰（深：０００５２０）等５股漲停，一拖股份（滬：６０１０３８）漲５％



＊消費品股撐市＊



消費品股獲中金看好，酒店餐飲股錦江股份（滬：６００７５４）漲近５％，白酒股五糧液

（深：０００８５８）升４％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１％。

國務院發布加強生態環境保護意見，創業環保（滬：６００８７４）升１％，東江環保

（深：００２６７２）遭官媒點名批評，開市２分鐘後已跌停，半日成交逾１億元。（ｋｌ）

