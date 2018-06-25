《Ａ股行情》降準沒挽救股市疊加貿易戰再升溫，滬綜指收跌１％



《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行一如市場預期宣布定向降準０﹒５個百分點，釋放資

金規模７０００億元（人民幣．下同），下月５日起生效。其中，５０００億元將用於鼓勵銀行

債轉股項目，２０００億元用於支持銀行發放小微貸款，實際緩解流動性規模有限。滬深股市高

開，滬綜指一開市已重上２９００點，升穿５天線。不過，其後銀行、地產股等承接力不足，短

線資金獲利回吐，滬綜指掉頭向下。有傳美國總統特朗普將動用緊急法，限制中國投資美國企業

和初創企業，並對中國技術出口設置新限制，貿易戰再升溫，滬綜指午後跌勢加劇，最終以接近

全日低位收市，報２８５９﹒３４點，創兩年以來收市新低，跌１﹒０５％，深成指跌０﹒９％

，創業板跌０﹒７２％。

人行今日在公開市場淨回籠１００億元，兩市全日成交３０８０億元，較上日增加近３％。

值得留意的是，人行降準市場擔心人幣走弱，外資出逃，今日有３６﹒８億元通過滬股通及深股

通流出Ａ股，為自２０１８年２月６日以來最大規模資金淨流出。

分析認為，大市及銀行股今日高開，反映市場仍對降準有正面反應。不過，目前股權質押、

貿易戰及大型股發行等對股市的壓力仍然存在，相信Ａ股的跌勢不可能只靠一兩個政策止住，仍

有待後續政策出台，預料綜指短期會在２８００－２９００點區間震盪。



＊銀行、地產股跌，航空股重挫＊



人行要求銀行將降準資金投向債轉股及小微企貸款，銀行股均受壓。平安銀行

（深：０００００１）及招行（滬：６０００３６）瀉逾３％，工行（滬：６０１３９８）及建

行（滬：６０１９３９）跌２％，農行（滬：６０１２８８）、中行（滬：６０１９８８）及交

行（滬：６０１３２８）齊跌１％。

中金料降準有助緩解房企現金流風險，惟大型房企普遍回吐。招商蛇口

（深：００１９７９）及保利地產（滬：６０００４８）分別挫６％及７％，萬科

（深：０００００２）及金地（滬：６００３８３）挫５％。

人行降準令人民幣貶值預期升溫，在岸及離岸人民幣雙雙大跌，加上石油輸出國組織增產幅

度溫和，刺激油價造好，航空股大瀉。國航（滬：６０１１１１）及東航（滬：６００１１５）

跌停，南航（滬：６０００２９）亦逼近跌停。

今次降準力撐債轉股項目，相關概念股受捧，閩東電力（深：０００９９３）及長航鳳凰

（深：０００５２０）等５股漲停，一拖股份（滬：６０１０３８）升近２％。



＊消費品股逆市上升＊



消費品股獲中金看好，酒店餐飲股錦江股份（滬：６００７５４）漲近４％，白酒股五糧液

（深：０００８５８）升２％。

（深：００２６７２）遭官媒點名批評背後的「貓鼠同盟」，東江環保跌停。

另外，中興通訊（深：００００６３）繼連續錄得７個一字跌停後今日開板，一度僅挫５％

，惟午後仍不敵沽壓，再度跌停至收市，成交７４﹒８億元，遠超復牌以來過去７日的３億元累

計總成交額。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５６０﹒４８ －１﹒３４



上證綜合指數 ２８５９﹒３４ －１﹒０５ １３２４﹒００

深證綜合指數 １５８７﹒３１ －０﹒６３ １７５６﹒００



上證Ｂ股指數 ２８８﹒２９ －０﹒４６ ０﹒９８

深證Ｂ股指數 １０５７﹒４２ －０﹒６７ ０﹒９７



上證１８０指數 ７６９１﹒６８ －１﹒５３

上證３８０指數 ４７４３﹒１２ －０﹒４７



深證成份指數 ９３２４﹒８３ －０﹒９０

中小創新指數 １８３３﹒３７ －０﹒５４

深圳創業板指數 １５３８﹒５６ －０﹒７２

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