《洞析樓市－魏東》外資重返北京大宗物業交易市場

《洞析樓市》根據戴德梁行研究部的統計，２０１８年上半年，受流動性緊縮的影響，北京

大宗交易市場波瀾不驚，可追溯的交易額約為人民幣５４億元，其中二季度交易額約為人民幣３

０億元，佔上半年總體交易的５６％，與去年上半年相比同比下降７８％，投資類型以酒店、零

售、公寓及寫字樓為主，且多數被收購的酒店和零售項目都有意向改為寫字樓。

在國家對長租公寓的大力推廣與支持下，公寓項目逐漸受到投資者的關注。一些開發商買家

也對北京長租公寓市場表現出濃厚興趣。繼一季度景瑞地產和當代置業在北京各拿下一個公寓項

目後，本季度，景瑞地產又在北京核心商圈收購了兩個存量辦公項目，並計劃改造成長租公寓。

另外，今年上半年北京成交的項目中，零售物業佔據其中的半壁江山。物美集團在本季度以

１４﹒６億的總價收購了樂天集團在北京的２１個門店，這是２０１８年中國大宗物業交易市場

繼萬科收購凱德２０家購物中心、利群收購樂天華東７２家門店後的第三宗商業資產包收購。



＊資金緊張＋人幣貶值預期＊



２０１８年前兩季度，由於國內信貸政策進一步收緊，導致資金流動性緊張，市場重回現金

為王的狀態，在這種情況下，國內投資者對於大宗物業的投資持謹慎態度，這讓部分急於出手項

目的業主不得不降低報價，從而導致項目預期收益率的提高，在人民幣貶值預期的雙重作用下，

境外投資者開始重返北京大宗物業交易市場。雖然本季度尚沒有在北京完成成交，但境外資本在

北京市場的活躍度明顯提高，並且有望成為下半年北京大宗物業投資市場的推動力。

在城市更新的背景下，預計短期內，北京核心商圈的存量物業仍將是投資者重點關注的對象

。而在國內金融政策收緊的情況下，具有較強融資能力的國內外投資者將會成為市場的主力買家

。預計未來北京市場除傳統的投資買家外，會出現一些戰略性投資買家在北京布局，屆時我們將

在北京大宗交易投資市場看到愈來愈多的新面孔。

《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》

