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即市新聞

25/06/2018 09:33

【聚焦人幣】人行降準，人幣兌一美元即期開市大貶２３６點子

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布７月５日起定向降準０﹒５個百分點。人民幣兌一美
元中間價今報６﹒４８９３，較上個交易日跌８９點子，續創５個月新低。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２３６點子，報６﹒５２００，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒４９６４。（ｌｃ）

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