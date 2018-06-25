【聚焦人幣】人行降準，人幣兌一美元即期開市大貶２３６點子

《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布７月５日起定向降準０﹒５個百分點。人民幣兌一美

元中間價今報６﹒４８９３，較上個交易日跌８９點子，續創５個月新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２３６點子，報６﹒５２００，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒４９６４。（ｌｃ）

