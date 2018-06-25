【人行收水】消息稱人行今暫停逆回購，淨回籠１００億

《經濟通通訊社２５日專訊》人行昨日宣布定向降準後，市場消息指，人行今日不進行逆回

購操作。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨回籠１００億元。此外，今日還有５００

億元中央國庫現金定存到期。（ｌｃ）

