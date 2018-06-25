《經濟通通訊社２５日專訊》人行公布，臨近月末財政支出力度加大，銀行體系流動性總量
處於較高水平，因此今日人行不開展公開市場操作。。
公開市場今日有１００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１００億元。此外
，今日還有５００億元中央國庫現金定存到期。
人民銀行決定７月５日起降存款準備金率０﹒５個百分點，定向釋放資金７０００億元，當
中５０００億元會推動銀行債轉股，另外２０００億元則緩解小微企業融資困難。是次為人行今
年第３次定向降準。（ｌｃ）
25/06/2018 09:47
【人行收水】銀行資金充裕，人行不進行公開市場操作回籠１００億
《經濟通通訊社２５日專訊》人行公布，臨近月末財政支出力度加大，銀行體系流動性總量
處於較高水平，因此今日人行不開展公開市場操作。。
公開市場今日有１００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１００億元。此外
，今日還有５００億元中央國庫現金定存到期。
人民銀行決定７月５日起降存款準備金率０﹒５個百分點，定向釋放資金７０００億元，當
中５０００億元會推動銀行債轉股，另外２０００億元則緩解小微企業融資困難。是次為人行今
年第３次定向降準。（ｌｃ）
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