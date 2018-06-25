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即市新聞

25/06/2018 11:18

《海航動向》傳海航出售紐約價值２０億美元地產資產，尚未達共識

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《華爾街日報》引述消息人士稱，海航將出售位於紐約曼哈
頓的公園大道２４５號地產的部分股權給ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ　Ｒｅａｌｔｙ。市場人士指該資產
價值達２０億美元。
　　參與該交易的相關人士對騰訊《一線》表示，除了ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ，海航手上仍有其它選
擇，最後是否賣給ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ還沒有確定，雙方在一些問題上並沒有達成一致。
　　ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ　Ｒｅａｌｔｙ創立於１９７０年，總部位於紐約，是一家不動產投資信
託公司，也是紐約最大的辦公地產擁有者。（ｂｉ）

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