《海航動向》傳海航出售紐約價值２０億美元地產資產，尚未達共識

《經濟通通訊社２５日專訊》據《華爾街日報》引述消息人士稱，海航將出售位於紐約曼哈

頓的公園大道２４５號地產的部分股權給ＳＬ Ｇｒｅｅｎ Ｒｅａｌｔｙ。市場人士指該資產

價值達２０億美元。

參與該交易的相關人士對騰訊《一線》表示，除了ＳＬ Ｇｒｅｅｎ，海航手上仍有其它選

擇，最後是否賣給ＳＬ Ｇｒｅｅｎ還沒有確定，雙方在一些問題上並沒有達成一致。

ＳＬ Ｇｒｅｅｎ Ｒｅａｌｔｙ創立於１９７０年，總部位於紐約，是一家不動產投資信

託公司，也是紐約最大的辦公地產擁有者。（ｂｉ）

