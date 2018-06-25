【貿易開戰】劉鶴：中國冀歐盟採取措施，放寬歐洲對中國出口限制

《經濟通通訊社２５日專訊》國務院副總理劉鶴表示，中國和歐盟計劃完成雙邊投資協定談

判，雙方同意堅決反對貿易保護主義，並捍衛全球多邊貿易體系。

劉鶴與歐盟執委會副主席卡泰寧在北京召開聯席記者會，劉鶴表示，中國希望歐盟採取明確

措施，放寬歐洲對中國的出口限制。

卡泰寧則呼籲中國放鬆市場准入，解決鋼鐵產能過剩問題。（ｂｉ）

