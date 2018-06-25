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即市新聞

25/06/2018 08:42

【人行降準】人行：１７銀行降準資金支持「債轉股」需滿足５條件

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人行宣布，從下周四（７月５日）起定向降準０﹒５個百分點
，鼓勵工行、農行、中行、建行、交行五大國有內銀，以及中信銀行、光大銀行等１２間股份制
銀行，共１７家中大型商業銀行運用定向降準和從市場上募集的資金，按照市場化定價原則實施
「債轉股」項目。
　　人行有關負責人指，這１７家商業銀行在實施「債轉股」項目時，應當注意：一、要實現真
正的股權性質投入，而不是仍然以獲取固定收益為目的的「債轉股」，也就是說，不支持「名股
實債」的項目；二、人行鼓勵相關銀行按照不低於１：１的比例撬動社會資金參與「債轉股」
項目；三、「債轉股」有關股份以及相關債務減記要嚴格遵循市場化定價，由項目相關參與方協
商確定；四、支持各類所有制企業開展市場化法治化「債轉股」，相關實施主體應真正參與「債
轉股」後企業的公司治理，同時推進混合所有制改革；五、不支持「僵屍企業」債轉股。

＊人行承認「債轉股」資金到位進展緩慢＊

　　人民銀行負責人承認，今年以來，市場化法治化「債轉股」簽約金額和資金到位進展比較緩
慢，考慮到國有大型商業銀行和股份制商業銀行是市場化法治化「債轉股」的主力軍，可通過定
向降準釋放一定數量成本適當的長期資金，形成正向激勵，提高其實施「債轉股」的能力，加快
已簽約「債轉股」項目落地。
　　所謂「債轉股」，就是將銀行對企業債權變成股權，以解決企業高負債的問題，同時盤活銀
行的不良資產。（ｌｃ）

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