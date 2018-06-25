【人行降準】中信証券：降準執行迅速，定向釋放資金規模今年最大

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行宣布降低存款準備金率０﹒５個百分點，共釋放

７０００億元（人民幣．下同）資金。中信証券固收團隊發布報告稱，今次定向降準實施周期短

，執行迅速，而釋放資金規模是今年以來降準力度最大的一次。

報告認為，從上周三（２０日）國務院常務會議提出運用定向降準政策支持小微企業融資，

到上日（２４日）人行落實國務院部署，再到７月５日定向降準措施將正式實施，今次定向降準

政策從部署到落地，再到正式實施周期，遠較今年１月定向降準從部署到正式執行的時間短。

報告稱，今次定向降準可釋放７０００億元資金，相比於１月２５日降準釋放約４５００億

元，以及４月２５日降準並置換部分存量中期借貸便利（ＭＬＦ）後釋放約４０００億元資金，

是今年以來單次降準釋放最大規模。



＊「ＭＬＦ＋降準組合」再次確認＊



中信証券認為，降準和ＭＬＦ不是替代關係，而是並列的先後關系。ＭＬＦ超額續作之後，

定向降準政策落實，「ＭＬＦ＋降準組合」再次確認。在人行超額續作ＭＬＦ及重新開展ＭＬＦ

操作後，市場對再次降準的預期有所降低。

報告認為，利率市場化的推進需要在利率水平下行的環境中進行，資金價格和市場利率逐漸

穩定，市場情緒對衝擊的抵抗性增強，市場環境更為穩定，因而通過降準的方式營造利率下行環

境，有助推進利率市場化。其次，在以資產負債回表為目標的金融去槓桿背景下，降低準備金率

能有效降低銀行負債成本，有助推動銀行資產負債回表進程。（ｋｌ）

