【人行降準】高盛：人行定向降準將令多數中資銀行受益

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行宣布降低存款準備金率０﹒５個百分點，共釋放

７０００億元（人民幣．下同）資金。高盛認為，大部分中資銀行將會受惠，又指時間點值得關

注，因為正值上星期Ａ場大跌，預計一定程度上會對今日市場情緒產生更大積極影響。（ｋｌ）

