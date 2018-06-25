《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行宣布降低存款準備金率０﹒５個百分點，共釋放
７０００億元（人民幣．下同）資金。高盛認為，大部分中資銀行將會受惠，又指時間點值得關
注，因為正值上星期Ａ場大跌，預計一定程度上會對今日市場情緒產生更大積極影響。（ｋｌ）
25/06/2018 08:42
【人行降準】高盛：人行定向降準將令多數中資銀行受益
《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行宣布降低存款準備金率０﹒５個百分點，共釋放
７０００億元（人民幣．下同）資金。高盛認為，大部分中資銀行將會受惠，又指時間點值得關
注，因為正值上星期Ａ場大跌，預計一定程度上會對今日市場情緒產生更大積極影響。（ｋｌ）
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