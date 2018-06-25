【人行降準】交銀國際：債轉股負面影響銀行資本充足率且利潤有限

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行宣布定向下調存款準備金率０﹒５個百分點，７月５

日起生效。估計總計７０００億元（人民幣．下同）將被釋放，其中５０００億元將用於鼓勵銀

行的債轉股，另外２０００億元將用於支持銀行發放小微貸款。

交銀國際發表報告指出，估計系統內超過８０％的存款將被包括在這次的降準中。預計降準

將使得系統流動性略寬鬆，這有助減少市場對債務違約和銀行資產質量的擔憂。估計此次降準將

使我們覆蓋的Ｈ股銀行的稅前利潤平均提高０﹒７％。

報告認為，由於債轉股對資本充足率有負面影響且利潤有限，銀行債轉股的進展可能仍然低

於預期。降準將有助於緩解小微企業的融資壓力，但由於小微企業貸款的風險回報並不吸引，最

終效果仍不確定。

交銀國際維持銀行業的同步評級，偏好四大銀行和估值吸引的較小型銀行。首選買入農行（

０１２８８）Ｈ股，同時推薦盈利恢復的中信銀行（００９９８）Ｈ股和光大銀行

（０６８１８）。



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