《經濟通通訊社２５日專訊》瑞銀證券中國首席策略分析師高挺發表報告稱，現階段Ａ股的
情緒過於悲觀，如果未來出現基建和財政邊際放鬆的信號，市場的信心或得到恢復。
報告指，歷史經驗顯示，Ａ股比Ｈ股更悲觀後通常出現反彈。過去７年中，有３次Ａ股投資
者比Ｈ股投資者更悲觀，分別是２０１１年１０月－２０１２年１月、２０１２年９月－２０１
３年１月、２０１４年上半年。這三個階段中，Ａ股容易受到政策和內部流動性的影響更大，調
整幅度較大。在Ａ股比Ｈ股偏悲觀情況下，之後出現了一次反彈回升。（ｂｉ）
25/06/2018 14:56
【Ａ股評論】瑞銀：Ａ股情緒過於悲觀，財政等政策寬鬆信心或恢復
《經濟通通訊社２５日專訊》瑞銀證券中國首席策略分析師高挺發表報告稱，現階段Ａ股的
情緒過於悲觀，如果未來出現基建和財政邊際放鬆的信號，市場的信心或得到恢復。
報告指，歷史經驗顯示，Ａ股比Ｈ股更悲觀後通常出現反彈。過去７年中，有３次Ａ股投資
者比Ｈ股投資者更悲觀，分別是２０１１年１０月－２０１２年１月、２０１２年９月－２０１
３年１月、２０１４年上半年。這三個階段中，Ａ股容易受到政策和內部流動性的影響更大，調
整幅度較大。在Ａ股比Ｈ股偏悲觀情況下，之後出現了一次反彈回升。（ｂｉ）
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