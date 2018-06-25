【ＦＯＣＵＳ】降準「強心針」藥效成疑，人幣恐加速轉弱

【ＦＯＣＵＳ】市場引頸以待的今年第三次降準，終於靴子落地。人民銀行周日（２４日）

傍晚宣布，自７月５日，下調部分金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，料向市場釋放７千億

元（人民幣．下同），時機正好為美國預告７月６日對５００億美元中國商品開徵關稅前一日。

央媽放水，Ａ股條件反射造好，滬綜指周一開市即收復２９００點，惟「強心針」藥效持續

成疑；跟Ａ股應聲反彈相比，離岸人民幣兌美元慘錄八連跌，為２０１６年以來最長連跌紀錄。

隨著貨幣政策續邊際調整，市場普遍預期年內仍有２－３次降準空間，惟身係樓市、匯市兩大掣

肘，降準帶動短端利率下行是否是偷步為未來被迫加息騰挪空間，加上貿易戰戰雲絲毫未退，股

樓風險仍不得不防。



＊拆彈信用風險或實效有限＊



相比１月、４月的兩次降準，今次預告降準目的鎖定為「實施債轉股項目」和「緩解小微企

業融資難融資貴」，被坊間視作政策更靈活精準地平衡去金融槓桿、穩經濟增長、防融資下行。

不過，由於降準釋放的是銀行表內資金，此前依賴影子銀行等表外融資的主體仍受制「緊信用」

，加上中期借貸便利（ＭＬＦ）餘額高逾４萬億，信用和違約風險依然揮之不去。

事實上，「債轉股」大幕自２０１６年１０月開啟至今，方式和成效一直頗具爭議。據國家

發改委統計，截至去年底，各類實施機構共與企業簽訂債轉股協議金額１﹒６萬億元，但落地率

不足２０％，顯示銀行對以真金白銀承接企業股債相抵態度謹慎。

交銀國際就指，債轉股對資本充足率有負面影響且利潤有限，銀行債轉股的進展可能仍然低

於預期。換言之，央媽欲以降準為企業信用風險拆彈，可能實效有限。



＊均衡匯率水平或已擊穿７＊



另一邊廂，人民幣兌美元在降準消息後進一步承壓，離岸人民幣周日觸及１月１０日以來最

低，並錄２０１６年以來最長的八連跌；人民幣中間價今亦四連跌刷新５個月新低，過去一個月

累跌１﹒６％，印證本欄５月８日所述「多項指標考驗，暗示人幣走弱」。

最新人民幣一年期無本金交割遠期跌穿６﹒６４，短短兩個交易日跌幅度達８００點，或反

映市場信心加速轉弱。

方正證券警告，當前人民幣兌美元的均衡匯率水平可能已擊穿７，人民幣匯率的高估幅度接

近８％。美國加速加息而中國加速寬鬆，一旦環境開始撕扯，人幣向貶值方向發展可能會較快。

面對愈來愈多新興市場國家被動跟隨美聯儲加息，貿易戰愈來愈入牆腳，在去槓桿嚴厲和放

水甜頭之前艱難平衡的央媽，會否有一日將「大義滅親」祭出加息重棍，風險這麼遠又那麼近。

（經濟通通訊社記者 俞瑾）

